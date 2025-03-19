Umut Göksal ve Ogün Aldemir hayatını kaybetti

Bir günde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

İlk kaza, Yenierenköy’de dün akşam saatlerinde yaşandı. 23 yaşındaki Umut Göksal’ın kullandığı araç, 25 yaşındaki Cevdet Gül’ün yönetimindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Umut Göksal’ın aracının takla atarak evin demir korkuluklarına çarpması sonucu, Göksal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan üç kişi ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Girne’de yaşanan diğer kazada ise, yaya olan 48 yaşındaki Ogün Aldemir, Naci Talat Caddesi’nde bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Miraç Genç’in kullandığı aracın dikkatsizliği nedeniyle karşıdan karşıya yaya olarak geçen Aldemir’e çarpması sonucu ağır yaralanan Aldemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Miraç Genç, polis tarafından tutuklandı.