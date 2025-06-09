“Ümidimiz, daha sosyal bir İskele”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan ve halkın itirazları doğrultusunda revize edilen İmar Planı’nın son aşamada olduğunu açıkladı. Sadıkoğlu, “42 günlük itiraz süreci devam ediyor, halkımızın geri bildirimleri planın şekillenmesinde belirleyici olacak” diyerek, hedeflerinin daha fazla sosyal alanın yer aldığı, vatandaşların bir araya gelip sosyalleşebileceği bir İskele yaratmak olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, bölgenin büyüme gösterdiğini ancak altyapı eksikliklerinin hâlâ ciddi bir sorun olduğunu belirtti; kanalizasyon sorununun çözümü için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölgenin gelişimi ve belediyenin icraatları ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Sadıkoğlu, bölgenin hızla gelişen ve dört mevsimin yaz gibi yaşandığı canlı bir merkez haline geldiğini vurguladı, “İskele’de Kasım ve Aralık aylarında dahi denize giren insanlarımız var. Merkezde ve köylerimizde birçok proje hayata geçiriyoruz. Şu anda devam eden en büyük projemiz, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanıyla adanın en büyük pazar yeri olacak” dedi.

Pazar yeri yanında gençlik merkezi, terminal, halı saha ve tenis kortları gibi sosyal alanların da bulunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, yatırımların halkla istişare içinde planlandığını belirtti.

Turizm alanındaki gelişmelere de değinen Sadıkoğlu, İskele’nin Kıbrıs’ın incisi olduğunu söyleyerek, “Sahilimizde güneyden bile Kıbrıslı Rumlar gelip denizimizi kullanıyor. İskele Belediye Plajı halka ücretsiz hizmet veriyor ve bölgedeki yatırımlar her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

İmar Planı revizyonuyla ilgili ise Sadıkoğlu, çalışmaların tamamlandığını, halktan gelen itirazların Şehir Planlama Dairesi tarafından değerlendirildiğini belirterek, “Ümit ediyoruz ki, daha yaşanılabilir, kamusal alanların arttığı ve halkın sosyalleşebileceği alanların yaratıldığı bir plan ortaya çıkacak” dedi.

Son 10 yılda İskele’de önemli bir dönüşüm yaşandığını söyleyen Sadıkoğlu, “Pandemi sonrası bölgede bir inşaat patlaması oldu. Şu anda İskele’de 82 farklı milletten insan yaşıyor. Burası çekim merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında düzenlenecek etkinliklere de değinen Sadıkoğlu, 27 Haziran’da adanın en köklü festivallerinden birini 53’üncü kez gerçekleştireceklerini, ücretsiz konserler ve herkese hitap eden etkinliklerle dolu dolu bir yaz planladıklarını aktardı.

Bölgenin en büyük sorununun kanalizasyon olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Proje çalışmalarımız başladı ve en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim görevimiz sadece İskele değil, ada genelinde yaşayanların mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak” dedi.

Belediyeler Birliği’nin Brüksel temasları hakkında da değerlendirmede bulunan Sadıkoğlu, “Çok verimli ve yerinde bir toplantı gerçekleştirdik. İlk kez tüm belediyeler birlik çatısı altında Avrupa’da kendimizi ifade etme imkanı buldu. Güneydeki belediyeler davet edilmesine rağmen katılmadı. Kuzey Kıbrıs’ın yaşadığı zorlukları Avrupa Birliği nezdinde anlattık ve bu tür toplantıların devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Halkımızla istişare ederek projelerimizi hayata geçiriyoruz”

Bölgenizin kalkınabilmesi için neler yapıyorsunuz?

“İskele’de 4 mevsimin yaz... Kasım ve Aralık aylarında dahi denize giren insanlarımız var. İskele merkez ve köylerimizde hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Şimdilerde devam eden en büyük projemiz, İskele merkezde bulunan pazar yeri projemizdir. Yaklaşık 4 bin metrekareyle adanın en büyük pazar yeri olacak. Onun yan kısmında bulunan İskele Gençlik Merkezi, aynı alanda bulunan terminal ve onunla birlikte halı saha, tenis kortları gibi alanlar var. Bununla birlikte köylerimizde de buna benzer çalışmalarımız devam ediyor. Genel olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle köy yerlerinde ‘Biz yaparız olur’ mantığıyla değil de, halkımızla istişare ederek köyün genel ihtiyaçları neyse o doğrultuda yatırımlarımızı yapıyoruz.”

“İskele’miz Kıbrıs’ın incisi...”

Turizmin gelişmesine yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

“Turizm konusunda İskele genel anlamda Kıbrıs’ın incisi diyebiliriz. Sahilimizde güneyden bile buraya gelip denizimizi kullanan Kıbrıslı Rumları görebilirsiniz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İskele Belediye Plajı’na girişler ücretsizdir. Halkımızın yararlanabileceği birçok büfelerimiz var. Her kesimden insana da hitap ediyor. Kaldı ki, bu bölgede yapılan yatırımlar günden güne artıyor. Yapılaşmalar artıyor ama lansmanlarda ve broşürlerde daha çok plajımızın ön plana çıktığı gözlemlenmektedir.”

“Daha yaşanılabilir, kamusal alanların daha fazla olduğu bir bölge...”

İmar Planı konusunda son durum nedir?

“İmar Planı konusunda çalışmalar devam ediyor. Revize çalışmaları yapıldı, halka açık toplantıda halkımıza aktarıldı. 42 günlük bir itiraz süresi verildi. Bu süre içerisinde de halkımızdan gelen itirazlar Şehir Planlama Dairesi tarafından değerlendirilecek. Burada ümit edilen daha yaşanılabilir, kamusal alanların daha fazla olduğu, halkımızın sosyalleşebileceği alanların yaratılabileceği bir plan öngörülüyor.”

“İskele ülkemizin çekim merkezi haline geldi”

İskele’de son 10 yılda neler değişti?

“Özellikle pandemi sonrası bölgede bir inşaat patlaması oldu. Şimdi şu an İskele’de 82 farklı milletten insan yaşıyor. Kendi ülkesinden kaçıp, gelip buraya yerleşen, çocuğunu burada okullara gönderen birçok kişi vardır. Bana göre KKTC’nin incisi konumuna geldik. Burasının bir çekim merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle hafta sonları bunlara daha çok tanıklık ediyoruz. Girne bölgesinden ve diğer bölgelerden doğaya ve huzura doğru bir kaçış var. Bu da bizi son derece mutlu ediyor.”

“Etkinliklerimizin her yaşa yönelik olmasına dikkat ediyoruz”

Yaz aylarında ne gibi etkinlikleriniz olacak?

“27 Haziran tarihinde adamızın en güzel ve bu yıl 53’üncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimizi olacak. 7’den 70’e herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği bir festivalimiz olacak. Ücretsiz konserleriyle birlikte her zaman için ilgi odağı olmayı başarmıştır. Burada genel olarak, her zaman için tüm halkımızın katılabileceği etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Yaptığımız etkinliklerin de ne kadar başarılı olduğunu katılımla birlikte görebiliyoruz. Yaz boyunca İskele Halk Plajı’nda çeşitli etkinliklerimiz de olacaktır.”

“En büyük sorunumuz kanalizasyon sorunu”

Bölgenizde en büyük sorun nedir?

“Genel olarak kendi kendimize yetebilen bir belediyeyiz. Tabii ki merkezi hükümetten de zamansal olarak taleplerimiz oluyor. Bölgemizin en büyük sorunu kanalizasyon sorunudur. Bunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Proje çalışmalarımız da başladı. En kısa sürede de bunu hayata geçirmeye başlayacağız. Her zaman için tabii ki görevimiz, gailemiz, sadece İskele üzerinde değil, ada üzerinde yaşayan, bölgemize gelen kişilerin mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde zaman geçirmeleridir.”

“Son derece önemli ve verimli bir toplantı”

Belediyeler Birliği’nin Brüksel temasları oldu. Oradaki gözlemleriniz nelerdir?

“Bana göre çok yerinde, güzel verimli bir toplantı geçirdik. Şimdiye kadar ilk kez tüm belediyelerin, Belediyeler Birliği çatısı altında böylesi bir ziyaret gerçekleştirildi. Esasta benim kendi tabirimce orada bir varoluş mücadelesi verdik. Günün sonunda bir ada üzerinde ikiye ayrılmış bir yer Kıbrıs... Güney Kıbrıs’a Avrupa Birliği tarafından inanılmaz destekler sağlanırken, Kuzey Kıbrıs’a aynı şeylerin olmadığını gözlemledik. Bu arada bizim oraya gitmemizin nedenlerinden biri de talepkar olan belediyeler noktasında değil de, bizlerle birlikte işbirliği içerisinde ne yapabiliriz di... Bu toplantıya güneydeki belediyeler de davet edildi fakat hiçbiri oraya gelme nezaketini göstermedi. Kendimizi ifade etme şansını bulduk ve en azından Avrupa Birliği’nde KKTC’deki belediyelere bakış açılarını birazcık daha değişmeye çalıştık. Ben bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 3’üncü ülkelere gidemeyen belediye başkanlarımız da vardı, onlarla ilgili bu soruna çözüm bulmalarını da talep ettik. Biz bu gibi toplantılarının arkasının geleceği inancı içerisindeyiz.”