“Umarız Maliyetleri halkın parasından meydanın gelirini ultra zenginlere yedirtmezsiniz”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendika başkanı Cem Kapısızdan Arıklı’ya açık mektup. Kapısız Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya birçok soru yönelterek, şuan Ercan’da yapılan zaruri işleri kimlere yaptırdığını sordu. Kapısız’ın Arıklıya açık mektubu şöyle;

“2024 yılı Haziran ayının bitmesi ile Ercan Havalimanı sözleşmesindeki sözde ihtilaflı konuları bir netliğe kavuşturmakla görevlendirdiğiniz “Hakem Heyeti” nin de cevap verme süresi dolmuştur. Ercan Havalimanında şu anda yapılmakta olan işler olduğu gibi hala daha yapılmayı bekleyen ve bir havalimanı için zaruri olan işler de vardır. Tüm bunlar ne zaman yapılacak? Bedelini kim ödeyecek? Hava Trafik Kontrol sistemlerinin güncellemesi, Bozuk Ercan VOR, itfaiyedeki eksiklikler, terminal bina elektrik işleri, ileride karşılaşma ihtimalimiz olan seyrüsefer ve itfaiye ile ilgili problemlerin giderleri kim tarafından karşılanacak? Şu an kurulumu yapılan meteorolojik sistemin giderlerini kim karşılıyor? Bakım ve onarım maliyetlerini kim üstlenecek?

Bizler HTKS olarak tüm bu konuların halk adına takipçisi olduk, olacağız da. Umarız ki sözleşme orada dururken tüm bu yüksek maliyetleri halkın parası ile karşılayıp meydanın gelirini de ultrazengin sermayelere yedirtmezsiniz. 1 yıl önce ek sözleşme 5 ile “kimin ödeyeceği belli değil” ya da “ihtilaflı” olarak kabul ettiğiniz bu işlerin netleşmesi için geçen süre dolmuştur. Sonuç nedir? Bu zaruri işler kim tarafından yapılacak? Ne zaman yapılacak? Ve parasını kim ödeyecek? Meteorolojik sistemlerin kurulumu ile başlamışsınız, bu sayede Ercan Havalimanının artık daha güvenli olduğunu söylüyorsunuz. İyi de bu kadar zaman hiç mi düşünülmedi bu cihazların gerekliliği? Hani ihtilaflıydı bu konular? Neden bu tarihe denk geldi? Kapılar arkasında dönen bir dolap mı var?.

Tekrardan söylüyoruz, umarız ki Ercan Havalimanındaki eksiklikler en erken zamanda tamamlanır ve bunların maliyeti sözleşmede de olduğu gibi halka mal edilmez!!”