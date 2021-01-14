“Umarım bulaş artmaz ve 18 Ocak tarihinde eğitim başlar”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, şu anda okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını bildirdi, 18 Ocak'ta yarıyıl tatilinin sona ereceğini, ilk ders zilinin çalacağını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde eğitime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar neticesinde 1 Şubat 2021’de açılması öngörülen Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu ile Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu dışında kalan okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, 18 Ocak 2021 sonrasındaki bir haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını da bildirdi.

KGS tarihinde de bir değişiklik yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ayrıca, Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını belirterek, sınavın yapılacağını kaydetti.

Amcaoğlu, öğretmenlik sınavlarının ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından 6, 7, 13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağının açıklandığını ifade etti.

Amcaoğlu, eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devam edileceğini hatırlattı.

Ülke içi bulaş açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığını da belirten Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve ekiplerinin, bu sıkıntılı süreci aşmak adına çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Amcaoğlu, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu;

“Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar. Öngörümüz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.