Ulusoy: “KGF kredileri ile Kobi’lerin ve üreticilerin tüm ihtiyaçları için uygun çözümler sunuyoruz”

Creditwest Bank, Kredi Garanti Fonu ile ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu yeni kredi ürünü, belirli şartları karşılayan firmalara kefalet sağlayarak yatırımlarını hızlandırmayı ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedefliyor.

Creditwest Bank Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ‘Creditwest Bank olarak, KGF Kredileri ile sağladığımız finansal destek sayesinde, üreticilerimizin ve işletmelerimizin yatırımlarını artırmalarına, istihdam yaratmalarına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına olanak tanıyoruz. Bu krediler, KGF desteği yanı sıra bankamızında uyguladığı uygun faiz desteği ile sadece mevcut işletmelerin güçlenmesine değil, aynı zamanda yeni girişimlerin de hayata geçmesine destek sağlayarak, ülke ekonomisinin dinamizmini artıracaktır.’

Kredi Garanti Fonu hakkında:

Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri, yeterli teminat sunamayan işletmelere devlet garantisiyle finansman desteği sağlamaktadır. Özellikle KOBİ'ler, tarım ve hayvancılık sektöründeki firmalar için hayati bir kaynak olan KGF kredileri, bu sektörlerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KGF Devlet Destekli Kredi, üreticilere birçok avantaj sunuyor. Aylık TL %4.08, YP para cinsinden %0.5 gibi düşük faiz oranlarıyla oldukça uygun maliyetli bir kredi olması yanı sıra teminat tarafında da kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, kredi pul muafiyeti bulunmakta olup, üreticilerin ve finans kuruluşlarının bütçelerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı oluyor. 1,500,000 TL'ye varan kredi limiti, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yatırımlarını gerçekleştirmelerine olanak tanırken, maksimum 36 ay vade seçeneği de ödeme planlarını daha esnek hale getiriyor.