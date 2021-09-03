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Uluslararası öğrencilerin ‘Meclis önünde’ açıklama yapmasına engel

Uluslararası öğrencilerin ‘Meclis önünde’ açıklama yapmasına engel

VOIS Kıbrıs, ülke genelindeki diğer uluslararası öğrenci dernekleriyle birlikte basın açıklaması yapmak üzere Meclis önüne gitti. Polis, uluslar arası öğrencilerin Meclis önünde açıklama yapmasına izin vermedi.

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VOIS Kıbrıs, ülke genelindeki diğer uluslararası öğrenci dernekleriyle birlikte basın açıklaması yapmak üzere Meclis önüne gitti. Polis, uluslar arası öğrencilerin Meclis önünde açıklama yapmasına izin vermedi.

Öğrencilere Meclis önünde açıklama yapmakta ısrar etmeleri halinde engelleneceklerini ileten polis, Meclis’in yanında toplanılabileceğini de belirtti.

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Fotoğraflar: Derya Ulubatlı

 

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