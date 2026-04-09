Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, “Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı” düzenlendi.

KADEM’den verilen bilgiye göre, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir yapılarla desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlik Doğu Akdeniz Üniversitesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer aldı.

Program, Kadın Kooperatiflerini Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Projesi’nin (KooPro) tanıtım filmi ile başladı. Ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı birer konuşma yaptı. Daha sonra “Kadın Girişimciliğinden Sürdürülebilir Büyümeye: Pazar, Finans ve Teknoloji” başlıklı panel düzenlendi. Pazara erişim ve sürdürülebilirlik kapasiteleriyle ilgili eğitim de verilen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim süreçleri ve ürünleri de tanıtıldı.

Açılış konuşmasını yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, kadınların ekonomik hayata katılımının toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu söyleyerek, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin sürdürülebilir büyüme açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Sarı: Kadınlarımız özgüven kazanıyor, toplumsal hayata aktif bir şekilde katılıyor”

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ise konuşmasında kadın kooperatifleri sayesinde kadınların yalnızca gelir elde etmediğini; özgüven kazandığını, toplumsal hayata daha aktif katıldığını ve kendi potansiyelini keşfettiğini ifade etti.

KooPro modeline ilişkin detayları paylaşan Sarı, modeli geliştirilirken hedefin, kooperatifleri kurmak ayrıca işler ve sürdürülebilir yapılar haline getirmek olduğunu belirtti. “KooPro, akreditasyon temelli kapasite geliştirme, eğitim ve danışmanlık programları, pazara erişim imkanları ve güçlü iş birlikleri sunan bütüncül bir yapıdır” diyen Sarı, sertifikasyon süreçlerinin, dijital satış platformlarına entegrasyon ve ortak pazarlama imkanları sayesinde kadın kooperatiflerinin pazardaki görünürlüğü ve dayanıklılığının arttığını kaydetti.

Sarı ayrıca KADEM’in İnovasyonda Kadın, Geleceğe İşbaşı ve Kadın Destek Merkezi projeleriyle kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kadının güçlenme sürecini desteklemenin önemine dikkat çeken Sarı, doğru destek mekanizmaları sağlandığında kadın kooperatiflerinin dönüşüm yaşayabildiğini ve küçük ölçekli bir girişimin, doğru eğitim, danışmanlık ve pazar bağlantılarıyla marka ve sürdürülebilir bir işletmeye dönüşebildiğini belirtti.

“Kadın Girişimciliğinden Sürdürülebilir Büyümeye: Pazar, Finans ve Teknoloji” paneli

Program kapsamında “Kadın Girişimciliğinden Sürdürülebilir Büyümeye: Pazar, Finans ve Teknoloji” başlıklı panel de düzenlendi. Panelde kadın girişimciliğinin ölçeklenmesine yönelik konular ele alındı.

Panelde, TC Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Mustafa Yıldırım “Yerelden markaya ve düzenli pazara erişim”, Mobid Dijital & Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan “Teknoloji ile ölçekleme” ve Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ise “Finansal yapı ve dayanıklılık” başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Panelin soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Uygulamalı eğitimler

Programın öğleden sonraki bölümünde kadın kooperatiflerine yönelik kooperatiflerin pazara erişim ve sürdürülebilirlik kapasitelerinin artırılması hedefiyle, marka ve ürün kimliği oluşturma, uluslararası standartlara uyum, gıda güvenliği ve hijyen, raf ömrü ve pazara hazırlık konulu uygulamalı eğitimler düzenlendi.

Program, katılımcılara belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.