Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki elektrik bağlantısı projesinin Avrupa’nın ortak çıkarına olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Atina’nın, araştırmaların ve elektrik kablosunun döşenmesinin normal şekilde devam etmesi niyetine sahip olduğunu ifade eden Yerapetridis, projeyle alakalı olarak yüzeydeki kabloların döşenmesinin uluslararası hukuk tarafından güvence altına alındığını ve herhangi bir izne tabi olmadığını söyledi.

Yerapetridis olası Türk tepkileriyle ilgili bir soruya karşılık ise bunun uluslararası hukuka göre bağımsız bir proje olduğunu savundu.