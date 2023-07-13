Uluslararası basın: “Kıbrıs’ta 300 bin kedi koronavirüs nedeniyle öldü”

Daily Mail, The Telegraph ve France 24 gibi uluslararası medya kuruluşları, “manşetlerinden” duyurdukları haberlerde, Kıbrıs adasında 300 bin kedinin “kedi koronavirüsü” nedeniyle öldüğüne dair haber yayımladı.

Söz konusu haberlerde, Kıbrıs’ın “ölü kediler adasına” dönüştüğü iddia edildi.

Ancak haberlerin kaynağı olan “Voice of Animals” isimli sivil toplum örgütünün başkan yardımcısı Dinos Agiomammitis, verdiği röportajların “çeviri hatasıyla” karşılaştığını söyledi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Agiomammitis, "İnsanların paniğe kapılmasını istemiyorum, adadaki kedilerin nesli tükenmek üzere değil" dedi.

Adada 1 milyon kedi olduğuna dair çok kaba ve varsayımsal bir tahmin olduğunu söyleyen Agiomammitis, verdiği bir başka röportajda, bu varsayım üzerinden yola çıkarak, enfekte hayvanların yüzde 20-30'luk bir ölüm oranı uygulanması halinde, ortaya çıkan sayının 300 bin olduğunu söyledi.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Veterinerlik Dairesi Müdürü Charalmbos Pipis, “300 bin” sayısını doğrulayamadıklarını belirterek, “Kıbrıs'ta kedilerin resmi olarak kayıtlı bir sayısı olmadığı için bu veriler tahminlere dayanmaktadır" dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs’ın kuzeyindeki veteriner hekimler de bir süredir “kedi koronavirüsü” olarak anılan “FIP” salgınının Karpaz’dan Baf’a kadar yayıldığını ifade etti.

İnsanlara bulaşma riski bulmayan virüsün, özellikle toplu su ve yemek alanlarında bulaşarak hızla yayıldığını bildirdi.