Türkiye’nin en önemli sinema buluşmalarından olan uluslararası çaptaki İstanbul Film Festivali bu yıl 42.kez gerçekleşiyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yer alacak ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.

Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Emin Alper oldu

Festivalin en önemli bölümü olan Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen Emin Alper üstlenecek. Altın Lalelerin sahiplerini bulacağı Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni A. Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

Ulusal Yarışma’da Altın Lale En İyi Film İKSV tarafından 250.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Kariyo & Ababay Vakfı Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film 150.000 TL ile ödüllendirilecek. Anadolu Efes, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen isme 75.000 TL verecek. En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanana Alamet Holistic tarafından 15.000TL, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazanan isme Milliyet Sanat tarafından 15.000 TL verilecek. En İyi Özgün Müzik, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü, En İyi Kurgu ödüllerini kazananlara 15.000'er TL verilecek.

Seyfi Teoman anısına yine İlk Film Ödülü verilecek

Erken yaşta hayatını kaybeden başarılı sinema insanı Seyfi Teoman anısına verilen ve festival programında yer alan Türkiye yapımı uzun metrajlı kurmaca ilk filmlerin aday olduğu Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü bu yıl da sahibini bulacak. Bu ödülün jürisinde yönetmen ve yapımcı M. Tayfur Aydın, yönetmen Nazlı Elif Durlu, yapımcı ve yönetmen Chadi Zeneddine yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü kazanan filmin yönetmenini sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere 40.000 TL para ödülüyle destekleniyor. Ödül, üç yıldır bireysel bağışçıların desteğiyle İKSV'nin Lale Kart Üyelik Programı tarafından veriliyor.

Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları jürileri de açıklandı

Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Cem Kaya, yönetmen Etna Özbek ve akademisyen Lalehan Öcal yer alacak. Festivalin bir başka heyecanla beklenen bölümü olan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve fotoğrafçı ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak.