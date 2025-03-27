Uludağ'daki Kervansaray Otel yangınında baba-oğul 2 milli kayakçı hayatını kaybetti

Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Uludağ Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetti.

12 kişinin bulunduğu otelden çıkarılan 2 kişi bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Denetimler sonrası belgeleri yenilenmeyen otel hakkında mahkemece tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Otel hakkında mahkemece tahliye kararı verildiği öğrenildi.