Uludağ’a Ne Zaman Gidilir? Uludağ’da Hangi Bölgede Kalınır?

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Kış tatillerinin vazgeçilmez adresi Uludağ, bu yıl da kış aylarında kayak severlerin ilk tercihi oldu. Uludağ, hem ulaşımın kolay olması hem yakın bir destinasyonda bulunması nedeniyle yoğun bir talep görüyor. Uludağ’da uygun fiyatlı tatil yapmak için kış erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmek oldukça önemli. Yaz aylarında kış tatilinizi planlayarak rezervasyon yaptığınızda Uludağ gibi kış aylarının vazgeçilmez adresi olan bölgelerde %50’ye varan indirimlerle tatil fırsatı yakalayabilirsiniz.

Uludağ’a gitmek için en doğru zaman ve kış sporları için en uygun mevsim koşullarının oluşacağı aylar Kasım-Mart ayları arasında görülüyor. Kasım ayının sonlarından itibaren Uludağ’a kar yağışı başlıyor. Özellikle ocak ayı itibariyle kayak sporları için uygun kar kalınlıkları da oluşuyor. Uludağ, kar kalitesi olarak da Avrupa’daki en iyi bölgelerden biri. Bu nedenle yerli ve yabancı turistler tarafında sıklıkla tercih ediliyor. Kış aylarında yoğun ilgi gören Uludağ, özellikle okulların tatil olduğu dönemde kalabalıklaşıyor. Daha sakin bir kış tatili yapmak isterseniz okul tatillerinden önce ya da sonra gitmeniz sizler için en doğru tercih olacaktır.

Uludağ’da Hangi Bölgede Kalınır?

Uludağ gelişim bölgesi olarak ikiye ayrılır; 1. Bölge ve 2. Bölge. İlk gelişim bölgesi olan 1. Bölge 1970’li yıllardan itibaren kış sporları ve kış tatili için geliştirilmekte ve konaklama merkezleri, oteller, kayak pistleri, teleski ve telesiyej gibi pist ulaşım araçları yapılmıştır. Gelişen turizm faaliyetleri, Uludağ’a gösterilen yoğun talep üzerine 2. Bölge geliştirilmiştir.

Uludağ 1. Bölge’de daha fazla otel bulunmaktadır ve pistlerin zorluk derecesi 2. Bölgeye oranla daha kolaydır. Kayak yapmayı yeni öğrenenler, çocuklu aileler genellikle 1. Bölgede konaklamayı tercih ederler. Bu bölgede oteller her bütçeye uygun otel konseptleri ile hizmet veriyor. Tam pansiyon, oda kahvaltı, her şey dahil gibi otel konsept seçenekleri bulunuyor. 1. bölgede en çok tercih edilen oteller;

Beceren Otel Grand Yazıcı Trend Life Hotel Uludağ No 21 Hotel Uslan Hotel Uludağ Jura Hotels Kervansaray Uludağ Erta Soyak Otel Uludağ

Uludağ 2. Bölge, daha zorlu pistlerin bulunduğu, genellikle 1. Bölge’ye göre daha sakin olan bir destinasyon. Bu bölgede de misafirleri tarafından oldukça beğenilen kış otelleri mevcut. 2. Bölge’de en çok tercih edilen oteller;

Ağaoğlu My Mountain Kaya Uludağ Karinna Hotel Uludağ Bof Hotels Uludağ Ski Convention Resort Karinna Orman Köşkleri

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