Uluçay’dan sınırları aşan vefa

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yaşamını yitiren Maraş (Varosha) asıllı bir Kıbrıslı Rum'un cenazesine katıldı, sınırları aşan bir vefa örneği gösterdi.

Uluçay, katıldığı Larnaka'daki cenaze törenine hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum'un Maraş’taki evinin bulunduğu sahilden kum götürdü.

Maraş göçmeni Kıbrıslı Rum'un torunu Pieros Karullas sosyal medya hesabından yaşananları anlattı, "Acı ve sevgi ne milliyet tanır ne de din“ dedi.

Söz konusu paylaşım şöyle:

“Bugün büyükbabamın cenazesi vardı. Bir ara Mağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Maraş’taki evimizden aldığı kum ile mezarlığa geldi. Dedemi kendi evinin kumuyla gömmek için. Saygı ile durdu ve cenazenin sonunda hürmetle dua etti.

Ne kadar karşı durursanız durun, inatla ve sevgiyle bu adanın insanları köprüler kuruyor. Çünkü bu insan, Mağusa Belediye Başkanı, bu yaptığını kendi ödevi olarak gördü ve yaptı. Maraş’a gidip kum topladı ve Larnaka’ya gelip bize teslim etti. Çünkü acı ve sevgi ne milliyet tanır ne de din.“