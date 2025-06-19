Uluçay, Prof. Dr. Keleş’i kabul etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Türkiye’nin şehircilik ve kamu yönetimi akademisyenlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş’i kabul etti.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği iş birliğinde bugün Merit Hotel’de Ruşen Keleş’in Kıbrıs’taki akademik mirasını konu alan “Kıbrıs Yılları” adlı kitabının tanıtımı yapılacak. Tanıtım etkinliği 18.00’da başlayacak.

Ruşen Keleş’e ziyaretinde kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu ve Prof. Dr. Orçun İmga eşlik etti.

Görüşmede kitabın ortaya çıkış süreci anlatıldı; Kıbrıs’ın kentleşme geçmişi, kamu yönetimi deneyimleri ve yerel yönetimlerin gelişimi hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Süleyman Uluçay görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“Prof. Dr. Ruşen Keleş Hoca'mız, yalnızca Türkiye için değil, Kıbrıs için de çok kıymetli bir akademik miras bırakmıştır. Özellikle kentleşme, planlama ve kamu yönetimi alanlarında biz yerel yöneticilere ilham veren duruşu ve üretkenliğiyle örnek bir isimdir. Bugün burada bulunmaları bizim için onur verici. Bu anlamlı kitabın Kıbrıs’taki kent belleğine ve akademik literatüre değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.”