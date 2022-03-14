Uluçam’ın Fosil Takılar ve Cyclamen Sergisi 19 Mart’ta açılıyor
Sanatçı Hikmet Uluçam'ın Fosil Takılar ve 7. Cyclamen +Peyzaj ve Seramik Sergisi 19 Mart Cumartesi açılıyor.
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Sanatçı Hikmet Uluçam'ın Fosil Takılar ve 7. Cyclamen +Peyzaj ve Seramik Sergisi 19 Mart Cumartesi açılıyor.
Sergi, Lapta’da 64, İsmail Beyoğlu Caddesi’ndeki Cactus Garden Art Gallery’de 10 Nisan’a kadar pazartesi ve perşembe günleri dışında 10.00 - 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.
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Etiketler : çevre, doğa, Hikmet Uluçam