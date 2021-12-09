"Ülkeyi yöneten zihniyet halkı uçurumun eşiğine getirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede uzun zamandır yönetsel sıkıntı yaşandığını ve bunun da yaşanan büyük sorunların katlanmasına neden olduğunu vurguladı.

Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin “halkı uçurumun eşiğine” kadar getirdiğine dikkati çekti.

Erhürman ve beraberindeki CTP heyeti Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'ni (KTTB) ziyaret ederek görüş alış- verişinde bulundu.

Ziyaretlerde sağlık çalışanlarının son iki yıldır olağanüstü şartlarda çalıştığının altını çizen Erhürman, Covid-19 pandemisinin etkisiyle bir ekonomik krize girildiğini ancak, hükümetin bu sorunları çözebilecek irade göstermediğini, bunun da yönetsel krize yol açtığını anlattı. Erhürman, pandeminin 2020 yılının Mart ayında başladığını ve üzerinden neredeyse iki yılın geçtiğini hatırlatırken, buna rağmen hükümet edenlerin hala ders almamakta ısrar ettikleri üzerinde durdu.

“Halk uçurumun eşiğine getirildi”

CTP lideri Tufan Erhürman, ülkeyi yöneten zihniyetin “halkı uçurumun eşiğine” kadar getirdiğini dile getirirken, hükümettekilerin bir yıldır ülke sorunlarına odaklanmak yerine tek gündemlerinin kurultay olduğunu vurguladı. Bunun sonucunda da sorunların birikip bu noktalara geldiğine işaret eden Erhürman, hiçbir plan ve program olmadığı için “dalgalı denizde savrula savrula gidildiğini” söyledi. Tufan Erhürman, sağlıkta, eğitimde, nüfus politikası, vatandaşlık politikası ve ekonomi gibi alanları artık planlamaları gerektiğinin altını çizerek, “Biz kendi kendimize yetecek bir yapıyı kurmak zorundayız. 2018’de de döviz krizi yaşadık ama bizim o dönem yaptıklarımız bu dönem daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Gürkut: Sağlıkta şiddet yasası hayata geçmeli

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut da sağlıkla ilgili güncelliğini yitiren ve eksiklikleri bulunan birçok yasa olduğunu, bu yasaların tekrar düzenlenip ve eksiklerinin giderilip hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Kamuda çalışan hekimlerin yüzde 50’sinin güvencesiz çalıştığını anlatan Gürkut, “Hekimleri ve sağlık çalışanlarını o kadar çok alt statülere böldüler ki geçtiğimiz hafta çalışma barışını bozan ortam burada da söz konusudur. Aynı işi yapan insanların farklı özlük hakları oluştu ve bu iç huzuru bozan ciddi bir etken haline geldi. Sağlıkta şiddet yasasını hayata geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen: Özelde çalışanların sesi duyulmuyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ise kamunun kendi içinde yaşadığı sorunların ortada olduğunu, buna ek olarak ise özel sektördeki sağlık çalışanlarının seslerinin duyulmadığını kaydetti. Özel sektördeki sağlık çalışanlarının uzun süre çalıştırıldığını ve buna rağmen çok düşük maaşlar aldıklarını dile getiren Özgöçmen, özellikle pandemi döneminde bazı çalışanların ilgili bakanlığa asgari ücret aldıkları gösterilmesine rağmen 1,500-2,000 TL gibi ücretlere çalıştırıldıklarını aktardı. Özgöçmen ayrıca, işçi hakları konusunda deneyime sahip olan CTP'nin konunun üstüne gitmesini beklediklerinin üzerinde durdu.