“Ülkeyi kaosa sürükleyenleri Mağusa'da protesto ediyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümeti protesto etmek için Mağusa’da eylem düzenliyor.

Açıklamada, “"Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!" sloganıyla 19 Eylül 2024, Perşembe günü saat 11.00’de Mağusa Perşembe Pazarı’nda bir araya gelerek sesimizi yükselteceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Ülkemizde yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor. Eğitimde, sağlıkta, enerjide ve ekonomide ülkeyi her alanda kaosa sürükleyen bu "hükümeti" protesto etmeye devam ediyoruz. Kurultay hesapları yüzünden devlet okullarını zamanında açamayan, halkın alım gücünün erimesini izleyen, sağlıktaki hayati eksiklikleri gideremeyen ve enerjide sürekli kesintilere neden olan bu sözde hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz. "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter!" sloganıyla 19 Eylül 2024, Perşembe günü saat 11.00’de Mağusa Perşembe Pazarı’nda bir araya gelerek sesimizi yükselteceğiz. Halkın alım gücünün erimesine karşı, sağlıktaki sorunların çözülmesi ve enerji kesintilerinin sona ermesi için birlikte mücadele edeceğiz. Yaşanabilir bir gelecek için, tüm yurttaşlarımızı bu önemli eyleme katılmaya davet ediyoruz.