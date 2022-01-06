"Ülkeyi ileriye taşıyabilecek insanlara ihtiyaç var"

Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar, katıldığı televizyon programında adaylık süreci, KKTC yükseköğretimi, turizmi, ekonomik kalkınma planı ve siyasi yapı hakkında açıklamalarda bulundu.

Akpınar’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akpınar, 37 yıldır KKTC için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirterek, içerisinde bulunulan siyasi yapının artık değişmesi gerektiğini, siyaseti meslek olarak edinmiş kişilerin dışında artık, ülkenin geleceğine yön verebilecek ve bu süreçleri daha doğru bir şekilde ileriye taşıyabilecek insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.