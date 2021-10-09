Ülkeyi “düzenli ziyarete” de yurttaşlık

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu “yurttaşlık dağıtmak” politikasında bir skandala daha imza attı.

Bakanlar Kurulu, son 6 yıldır ülkeyi düzenli ziyaret ettiği ve ticari faaliyet yaptığı gerekçesiyle bir kişiye yurttaşlık verdi.

İlgili “İstisnai” yurttaşlıkların, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu madde 1’inci fıkra bendine göre verildiği belirtildi.

İstisnai yurttaşlığı anlatan ilgili b bendinde ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sanayi, ticaret, turizm, sosyal ve ekonomik alanlarda yatırım yapmış olan veya bilim, teknik, siyaset veya kültür alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişilerin” olabileceği ifade ediliyor.

Kimler vatandaş yapıldı?

Öte yandan son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 17 kişiye verilen vatandaşlıklar 8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi. Şu kişilere vatandaşlık verildiği açıklandı: Selçuk Dilik, Murat Demirci, Gül Aygün, Fatma Nur Uzan, Hatice Kırat, Turan Yüksel, Mehmet Özberk, Yücel Doğan, Mustafa Boskurt, Sevda Özen, Murat Donatmış, Mehmet Ezer, Ali İhsan Bayar, Dr. Nagat Saleh Ümran Balaman, Ali Şakalak, Çağrı Biga ve Hüseyin Kutlu.