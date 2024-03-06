"Ülkeye girdikten aylar sonra tutuklandı"

Kıbrıs’ın kuzeyinden ihraç edildikten sonra 6 ay sonra kardeşine ait pasaportla ülkeye gelen Y.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı, 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Y.S.’nin 18 Mayıs 2023 tarihinde ihraç edilmesine rağmen, erkek kardeşine ait pasaport ile 23 Kasım 2023 tarihinde Ercan Havaalanı’nda görevli muhaceret memuruna konu pasaportu vermek suretiyle başkasının kimliğine bürünerek tedavüle sürdükten sonra aleyhinde ihraç kararı olduğunu bilmesine rağmen, sahte davranışla kayıt temini yaparak ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının alınan ihbar üzerine 5 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Surlariçi’nde yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, pasaportun inceleneceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.