Ülkesine gönderilmek için ağladı

Adada ‘ikamet izinsiz’ kaldığı tespit edilen F.E.E., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, gözyaşı döktü.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Sıla Topbaş 11 Haziran 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde devriyede olan Lefkoşa'da Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 560 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun, tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret bölümünden yapılan soruşturma neticesinde ifade temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde suçunu işlemeye devam edeceğini kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.