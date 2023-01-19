Mimarlar Odası, Derinya bölgesinde TOKİ işbirliğiyle yapılacağı açıklanan sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaparak, ülke mimar ve mühendislerini dışlayarak yapılan tüm projelerin yasalara aykırı olduğu hatırlatıldı.

Bu yaklaşımı kınayan oda yönetimi, sosyal konut projelerinin toplumun temel yaşama alanlarını oluşturacak alanlar olduğunu, ülkenin iklim ve coğrafik değerleri yanı sıra kültürel ve sosyolojik değerleri de gözetilerek tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ünal Üstel ve Fuat Oktay tarafından yapılan basın toplantısı ile Derinya bölgesindeki bir alana TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerinin yakın zamanda başlayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yetkililere bir kez daha hatırlatmak isteriz ki bu ülkenin kendi mimar – mühendislerini dışlayarak yapılan tüm projeler yasalara aykırıdır.

Özellikle dar gelirli vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal konut projeleri, sadece inşat yatırımı değil, toplumun temel yaşama alanlarını oluşturacak alanlar olarak ülkenin iklim ve coğrafik değerleri yanı sıra kültürel ve sosyolojik değerleri de gözetilerek tasarlanmalıdır.”

KTMMOB – Mimarlar Odası

Başkan ve Yönetim Kurulu