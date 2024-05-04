Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından yürütülen ve ikincisi “Yolculuk” teması ile gerçekleştirilen “2. Genç Enerji Video İçerik Yarışması”nı kazananlara önceki akşam düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Törende açılış konuşmasını yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, “Ülkemizin geleceği için gençlerimizin değeri, paha biçilemezdir” ifadelerini kullanarak, yarışmanın üçüncüsünün de yapılacağını kaydetti.

Yarışmayı hayata geçirmekteki amaçlarının gençlerin yeni medya araçlarını doğru ve verimli kullanmalarını teşvik etmek olduğunu dile getiren Özsaygın, gençleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Yarışmanın üçüncüsünü de hazırlandıklarını belirten Özsaygın, hedeflerinin sürekliliği yakalamak olduğunu kaydetti.

“Gençlerimiz temaya uygun video içerikleri üretti.” ifadelerini kullanan Özsaygın, gençlerin ürettikleri videoların “gencenerjiburada” instagram sayfasından da izlenebileceğini belirtti.

Videoların bir aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 180 bin izleme aldığına da dikkat çeken Özsaygın, bu verilerin gençlerin her zaman ve her alandaki başarılarının teyidi olduğunu söyledi.

Zaim: “Sosyal medyanın olumsuz etkilerine rağmen yapılan güzel işler var”

Jüri Başkanı Derviş Zaim de konuşmasında sosyal medyanın olumsuz etkilerine rağmen yapılan güzel işlerde önemli faktör haline de dönüştüğünü kaydetti.

Gençlik Dairesi’nin çalışmalarından dolayı emeği geçen herkes teşekkür eden Zaim, Gençlik Dairesi sayesinde bu alanda farklı şeylerin de olabilme ihtimalini görmüş olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından “2. Genç Enerji Video İçerik Yarışması”nı kazananlara ödülleri verildi.

2. Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nda dereceye girenlerin isimleri şöyle:

“12-18 yaş kategorisinde 1. Ali Aral Batmaz; 2. Ali Ege Kasap; 3. Melisa Sultan Tokpınar ile Dora Doğa.

19-35 yaş kategorisinde ise 1. Dila Dindar; 2. Eylül Karataş; 3. Talia Ülgülü.”

2. Genç Enerji Video İçerik Yarışması’nda Bonus Ödül kazananlar ise şöyle:

“1. Mert Can Mavi; 2. Dora Doğa.” (tak)