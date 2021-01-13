"Ülkedeki sorunlarla hükümet baş edemez"

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, ülke ve halkın gündeminin sağlık, ekonomik ve işsizlik olduğunu vurguladı, bu sorunlarla hükümetin baş edip edemeyeceği sorusuna Başbakan dahil, muhalefet partilerinin de ‘hayır’ yanıtını verdiğini kaydetti.

Erhürman, “Ama "bu sorunlar var diye bu hükumetle yola devam edelim" diyor birileri. Bu mantıktaki neden-sonuç ilişkisini çözebilen varsa beri gelsin” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Ülkenin ve halkın gündemi sağlık, ekonomi, işsizlik... Bu, Marttan beri böyle. Marttan beri yapılması gereken pek çok şey yapılmadı, yapılmaması gereken pek çok şey yapıldı.

Bir ay önce bir hükumet kuruldu. Ölü doğduğu ilk günlerden belli oldu ve üzerinden bir ay geçmeden Başbakan iktidara mensup milletvekillerinin hükumete güvensizlik oyu verdiğini tespit ederek, ben de bu sıkıntılı dönemde bu sorunlarla baş etmek konusunda size güvenmiyorum dedi, erken seçim çağrısı yaptı.

Ülkenin ve halkın gündemi sağlık, ekonomi, işsizlik. Bu gündemle, bu sorunlarla kim baş edecek? Hükumet!!! Hükumet bunlarla baş edebilecek bir yapıda mı? Tüm muhalefet partilerinin ve Başbakanın yanıtı "hayır". Ama "bu sorunlar var diye bu hükumetle yola devam edelim" diyor birileri. Bu mantıktaki neden-sonuç ilişkisini çözebilen varsa beri gelsin!!!"