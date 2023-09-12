Ülkede kaçak yaşayan 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, kaçak yaşadığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

43 yaşındaki Richard Ngolle Ngolle'den haber alınamıyor

Lefkoşa sakinlerinden 43 yaşındaki Richard Ngolle Ngolle'den 3 Eylül’den beri haber alınamadığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Ngolle'ye sözkonusu tarihten beri ulaşılamıyor.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gönyeli’de dün saat 17.30'da 24 yaşındaki B.G.N.A.'nın kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 200 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bankamatik kartı, banknot para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 8 bin 300 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 25 yaşındaki Z.M.S.A.S.(E), 25 yaşındaki A.A.A.S.(E) ve 23 yaşındaki O.H.I.(E) tutuklandı.

Sahte evrakla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda dün adadan çıkış yapmak isteyen 35 yaşındaki J.R.(E)’nin, tasarrufunda bulundurduğu önceden sahte olarak düzenlenmiş Kıbrıs Cumhuriyeti oturma iznini gösteren belgeyi görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. J.R tutuklandı.

Gazimağusa'da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan 28 yaşındaki A.K.J.A.(E) ve 33 yaşındaki W.M.A.H.'nin (E), 21 Kasım 2022 - 17.Ağustos 23 tarihleri arasında şirket tarafından beş ayrı şahsa satılan ikametgahlardan daha fazla komisyon alabilmek maksadıyla satışın emlakçı tarafından yapıldığını beyan ederek, emlakçıya vermek maksadıyla şirketten teslim aldıkları toplam 111 bin 490 ABD Dolarını tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Girne'de hırsızlık

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, mağaza içerisinde satışta sunulan toplam 5 bin 279.6 TL değerindeki bir şort ve 3 tişörtün alınıp, ödeme yapılmadan mağaza dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen 23 yaşındaki K.E.(E) tespit edilerek, tutuklandı.