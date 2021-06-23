‘Ülke yaşanmayacak duruma geldi, yeter’

Asgari Ücret için aylardır tek bir adım bile adım atılmadığına işaret eden vatandaş, hükümeti ‘beceriksizlikle’ suçladı. Bankalara olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerinden ve aldıkları maaşın yetmediğinde yakınan yurttaş, ülkenin yaşanmayacak duruma geldiğini söyledi.

Devrim DEMİR

Pandemi sonrası büyüyen işsizlik sorunu ve TL’nin de değer kaybı ile asgari ücretin dibe vurması yurttaşın belini büktü. Gelinen süreçte önceki gün akaryakıt ve ekmeğe yapılan zamlar da yurttaşı çileden çıkardı.

Aylardır Asgari Ücret için tek bir adım bile adım atılmadığına da işaret eden vatandaş, hükümeti ‘beceriksizlikle’ suçladı.

Bankalara olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirten ve aldıkları maaşın cepte durmadığından yakınan yurttaşlar, ülkenin yaşanmayacak duruma geldiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, pandemi sürecinde birçok insanın işsiz kaldığını ifade ederek, “Yeni bir zammı ödeyemeyiz. Herkesin bütçesi eridi. Halk yeni bir zammı kaldıramaz” dedi.

Evin temel ihtiyacı olan ekmeğe zammın kabul edilemez olduğunu dile getiren yurttaşlar, “Yaşam giderek zorlaşıyor” dedi.

Akaryakıt için de aynı sözleri ifade eden yurttaş, uygulanan her iki zammın da başka zamları getireceğini, asgari ücretli ve özel sektör çalışanının belini büktüğünü söyledi.

“Bu zamlarla asgari ücretlinin geçinmesi mümkün değildir” diyen yurttaş hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücret en son Şubat ayında belirlendi…

Mart 2020 yılında ülkede yaşanan salgın sonrası Asgari Ücret tespit komisyonu bir kez toplanabilmişti. 2021 yılının ilk asgari ücreti ise, 505 TL artışla, Şubat ayında brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak belirlendi.

YURTTAŞ YENİDÜZEN’e konuştu…

Erkan Eserli: “Başa çıkamıyoruz”

Halkın zamlar ve hükümetin tutarsızlıkları yüzünden ezildiğini kaydeden Erkan Eserli, asgari ücretin bir kez bile düşünülmediğini ancak ekmek ve akaryakıta zam yapıldığını söyledi. Geçinmenin çok zor olduğunu dile getiren Eserli, “Artık hiç bir şeyle başa çıkamıyorum. Hükümet bir an önce istifa etsin” dedi.

Mustafa Konaçlı: “Asgari ücreti bilen vekil var mı?

Geçimini manavlıkla sağlayan 4 çocuk babası Mustafa Konaçlı, yapılan zamlarla son noktaya geldiklerini söyledi. Asgari ücret kazanan tek bir kişinin bile geçinmesinin imkânsız olduğunu söyleyen Konaçlı, “ev kirası, faturalar, yoksa boğazımızı mı düşünelim?” diye sordu.

4 çocuğu olduğunu ve artık tıkanma noktasında olduğunu kaydeden Mustafa Konaçlı, ülkede son iki yıldır ekonominin pandemiden dolayı da ciddi şekilde etkilendiğini dile getirdi. Asgari ücretin çok yetersiz olduğunu anlatan Konaçlı, insanların alım gücünün tükendiğini günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu kaydeden Konaçlı,”Temennimiz iyi günler görmek. Hükümet artık yönetemiyor. Yapılan zamlara, yükselen dövize müdahale etmiyor. Asgari ücretin kaç para olduğunu bilen vekil var mı bilmiyorum seyyar satıcılıkla geçimimi sağlıyorum” şeklinde konuştu.

Serhan Kumru: “Hükümet yönetemiyor”

Ülkede bir kişinin iki asgari ücretle bile geçinemeyecek noktada olduğunu dile getiren Serhan Kumru, peşi sıra acımasıca zamların halkı düşünmeden yapıldığını söyledi.

Akaryakıta yeniden yapılan zam sonrası arabasını satmayı düşündüğünü de kaydeden Kumru, “Hayata bisikletle devam etmeyi düşünüyorum. Bu şartlarda geçinmek imkânsız, asgari ücret eridi, döviz tırmanışta. Esas konu dövizin nerede duracağıdır. Bugün gelinen noktada kirada oturan 1 kişi artık sadece ev kirası için çalışıyor, ihtiyaçları bir kenarda dursun. Esas konu dövizin nerede duracağı, hükümet bu şartlarda ülkeyi yönetemiyor” dedi.

Mehmet Gönül: “Hayatı zorlaştırdıkça zorlaştırdılar”

Sosyal Sigorta maaşı ile geçinmeye çalıştığını anlatan Mehmet Gönül, asgari ücretin eridiğini insanların hiçbir şey alamayacak noktada olduğunu kaydetti. Ekmeğe, benzine yapılan zammın da kabul edilemez olduğunu ifade eden Gönül, “Sosyal sigortadan aldığım maaşla geçinmeye çalışırım ekmeğe zam, benzine zam… Bu düzenden memnun değilim. Hayatı zorlaştıkça zorlaştırdılar” şeklinde konuştu.

Mehmet Erdoğan: “Ekmek’te et gibi hayal oluyor”

Bahçe işi ile uğraşarak geçimini sağlayan Mehmet Erdoğan, sezonluk ektiği ürünleri satarak para kazanıyor. Ürünlerine aldığı ilaçların 100 TL’den 300 TL’ye çıktığını kaydeden Erdoğan, “Hükümet beceriksiz, dün evime gidip gelmek için 50 lira benzin alırken bugün 100 lira ödüyorum” şeklinde konuştu.

Her şeyin dövizle alındığını da kaydeden Erdoğan, “Her şey dövizle alınıyor, neden biz Türk Lirası kullanıyoruz o zaman? Ekmeği bir gün önce 7 liraya alırken, bugün 8 lira aldım. Biz yurttaşlar için ekmek de et gibi hayal oluyor. Halkı düşünen var mı bize bunu biri açıklasın” dedi.

Emrah Eser: “İnsanların sabrı ve dayanacak gücü kalmadı”

Mesleğinin kuaförlük olduğunu son iki yıldır pandemi ve hükümetin plansızlığı nedeniyle en çok etkilenen mesleklerden biri olduklarını anlatan Emrah Eser, yapılan zamların doğru olmadığını kaydetti.

Eser, gelinen süreçte kiraların bile dövizin üzerinden olduğunu ciddi geçim sıkıntısı yaşadıklarını kaydederek,” Bu şartlarda hem ekmek hem de akaryakıta yapılan zamlar insafsızca. Asgari ücret eridi, insanların nefesini kestiler, bir an önce hükümet bozularak bir düzene gidilmeli” şeklinde konuştu.

Cemre Narlı: “Alım gücümüz tükendi”

Özel sektör çalışanı olduğunu kaydeden Cemre Narlı, yapılan zamları doğru bulmadığını dile getirdi. Asgari ücretli tek bir kişinin bile geçimini sağlayamayacak duruma geldiğini, alım gücünün tükendiğini dile getiren Narlı, “Birçok şeyden mahrum yaşıyorduk, artık ekmek bile bizi düşündürecek noktada. Hükümet son iki yıldır bu ülkede sadece olaylara seyirci kaldı” dedi.

Mehmet Bayrakçı: “Bizi çaresizliğe bıraktılar”

Asgari ücretli bir kişinin geçinmesinin mümkün olmadığı bir zamanda yapılan zamları “akılmaz” olarak değerlendirdiğini kaydeden Mehmet Bayrakçı, pandeminin ülkede derin izler bıraktığını, etkilerinin ise uzun bir süre daha süreceğinin belli olduğunu söyledi.

“Zamlar ve hükümetin umursuzluğu yurttaşları bıktırdı” diyen Bayrakçı, hükümetin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Erkan Eser: “Devlet zengin ettiği kişilerden vergi alamıyor vatandaş bitti”

Yapılan zamların vatandaşa vurulan bir darbe olduğunu kaydeden Erkan Eser, asgari ücretin artışı ile ilgili kimsenin konuşmadığı bugünlerde evin temel ihtiyacı olan ekmeğe de zam yapıldığını kaydetti. Vatandaşın tek lüksü olan mutfağın bile fakirleştiğini kaydeden Eser, “İnsanlar markete gidince iki kez düşünüyor, en çok neye ihtiyacı varsa öncelik ona veriliyor. Temel ihtiyaçlarımızı zor karşılarken, güncel ihtiyaçlarımız hayal oldu” dedi. Hükümetin artık bozulması gerektiğini de kaydeden Eser, “Devlet zengin ettiği kişilerden vergi alamıyor, çareyi vatandaşın beline vurduğu zam baltası ile buluyor. Hayatımız zamlarla geçiyor, alışmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.