Ulaştırma Bakanlığı: Öğrenciler karantina ile gelecek

Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik uçuş sınırının kaldırıldığını açıkladı, “Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır” dedi.

Öğrencilerin karantinaya şartıyla ülkeye geleceği de belirtildi.

İşte o açıklama:

Ercan Havalimanına yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM (Havacılara Bildiri) bugün 16:55 itibarıyla iptal edilmiştir.

Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır. Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır.

Öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.