Kaçak yaşam süren zanlılar ihraç edilecek

"KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek" suçundan tutuklanan N.W. ve S.A.G. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde Göç İdaresi Merkezi tarafından yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların 30 Kasım 2025 tarihinden itibaren 67 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilebilmeleri için gerekli yazışmaların başlatıldığını kaydetti. Polis, yapılan yazışmaya henüz cevap verilmediğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.