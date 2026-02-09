Emekçilerin grevi devam ediyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’nın, Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarıyla birlikte başlattığı 24 saatlik grev, bugün de fabrika önünde devam ediyor.

Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, grev sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı’nın girişimleriyle bugün saat 09.00’da başlayan görüşmeye ara verildiğini belirtti. Kolozali, şirketin yurt dışından gelecek temsilcilerinin beklenmesi ve gün içerisinde yeniden toplanılması konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Kolozali, süreçle ilgili daha detaylı bilgilendirmenin toplantı sonrasında yapılacağını kaydetti.

“Henüz Bakanlığa ulaştırılmış resmi bir iş feshi ihbarı yok”

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanların haklarının korunmasına ilişkin gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, bugün ilgili taraflarla ilk görüşmenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, sürece ilişkin temel önceliğin çalışma barışının korunması ve çalışanların yasal haklarının gözetilmesi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, yaşanan uyuşmazlığın çözümü ve taraflar arasında sağlıklı bir diyalog zemini oluşturulması amacıyla Bakanlığın arabuluculuk görevini üstlendiği ifade edildi.

İş Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, toplu işten çıkarmalarda işverenin bildirim yükümlülükleri ile çıkarma gerekçelerine ilişkin yasal mevzuatın Bakanlık tarafından titizlikle incelendiği kaydedilen açıklamada, henüz Bakanlığa ulaştırılmış resmi bir iş feshi ihbarının bulunmadığı belirtildi.

Hem çalışanların haklarının korunması hem de işyerinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla, işçi ve işveren temsilcileriyle bugün Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun da katılımıyla bir ön görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma barışının sağlanması için çözüm odaklı çalışmaya ve sürecin içerisinde olmaya devam edeceği kaydedildi.