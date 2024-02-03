UKÜ 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunları diplomalarını aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz dönemi Mezuniyet töreninde 800 ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun öğrenci diploma coşkusu yaşadı.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda gerçekleştirilen törenine UKÜ Yönetimi, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile öğretim üyeleri yanı sıra mezun öğrencilerin aileleri yoğun bir katılım gösterdi

Törenin açılışında Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü mezunu Filiz Güdan ve İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu Ahmed Rahmani mezun öğrenciler adına Türkçe ve İngilizce dilinde konuşmalarını gerçekleştirdiler.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında, 2023-2024 Akademik Yılı güz döneminde 56 farklı ülkeden 800 öğrencinin mezuniyetiyle toplam mezun sayılarının 25 bini aştığını belirterek, bundan dolayı duydukları gururu ifade etti.

Yükseköğretimde başarıyı yakalamak için yatırım yapmanın önemli olduğunu aktaran Nadiri, “Sürekli geliştirmeye çalıştığımız laboratuvar imkânları, kurulan ve desteklenen araştırma merkezleri ile gerek öğrencilerimize gerekse de akademisyenlerimize nitelikli ve artan sayıda bilimsel araştırmalar yapma fırsatları sunulmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Nadiri, her geçen gün önemi artan çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında üniversite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da konuşarak, UKÜ olarak başlattıkları çalışmalarla 2023’te Green Metrics Dünya Üniversiteler sırlamasında dünya genelinde ilk yüz arasına girme başarısı göstererek, 69. sırada yer aldıklarını dile getirdi.

Konuşmasında mezun öğrencileri de tebrik eden Nadiri, “UKÜ’de aldığınız eğitim başarılı olmanız için size gerekli bilgi ve birikimi sunmaktadır. Hedeflerinize ulaşacak potansiyel ve yeteneğe sahipsiniz. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından diplomaların takdimine geçilen törende, ilk gün 1. Oturumda Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mezunları tebrik belgelerini aldılar. Tören’in 2. Oturumunda ise Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu mezunlarına belgeleri verildi.

UKÜ Güz dönemi Mezuniyet töreninin ikinci gününde ise sırasıyla Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi mezunları tebrik belgelerini aldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. Oturumunda ise Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tebrik belgelerini aldılar.

Üniversitenin resmi Youtube kanalından canlı olarak da yayınlanan mezuniyet töreni, diplomaların takdimi sonrasında mezunların kep atma ve toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.