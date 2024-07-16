Ukrayna vatandaşlarının maliyeti 44 milyon Euro’dan fazla

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş sebebiyle Kıbrıs'ın güneyine sığınan Ukrayna vatandaşları için harcanan para 44 milyon Euro’yu aştı.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ukrayna vatandaşlarını misafir etmek adına 2022-23 yılları için toplam 44 milyon 156 bin 528 Euro harcadığını yazdı.

Harcanan paranın büyük bir kısmının Ukraynalıların misafir edilmesi adına Kıbrıs Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı tarafından otellere ödendiğini vurgulayan gazete, iki yıllık süre için AB’den gelen mali katkının ise 6 milyon 700 bin Euro olduğunu aktardı.