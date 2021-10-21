“Üçüncü doz BioNTech %95.6 etkili”

10 bin kişinin katıldığı araştırma sonuçları açıklandı.

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının üçüncü dozu yüzde 95,6 etkili olduğu açıklandı.

10 bin kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda üçüncü dozun semptomatik vakalara karşı yüzde 95.6 koruma sağladığı belirtildi.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı. Çalışmada, kişiler iki eşit gruba bölünürken, placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi.

11 ay süren çalışmada katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yarısından fazlasının 16 ila 55 yaş grubunda olduğu, katılımcıların beşte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı.

Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, kanıtlara eklenen önemli verilerin, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu Koronavirüs ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi. Şahin, "Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu.

Pfizer ve BioNTech, aşının güvenlik profilinin mevcut diğer verilerle "genel olarak tutarlı" olduğunu ve bilgileri ABD, AB ve diğer düzenleyici kurumlarla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.