Uçmak cep yakıyor

► Ercan Havaalanı’nda Kurban Bayramı haftası nedeniyle 471 uçak seferi düzenlenecek olsa da fahiş fiyatlar cep yaktı.

● Ercan-İstanbul: 5 bin 670 TL ile 9 bin TL

● Ercan Antalya: 9 bin 706 TL- 14 bin 925 TL

● Ercan-Adana: 6 bin 602 TL- 11 bin 683 TL

● Ercan-Londra: 13 bin 56 TL- 17 bin 805 TL

● Ercan-Hollanda: 15 bin 697 TL-20 bin 70 TL

● Larnaka-Londra: 6 bin 594 TL-21 bin TL

● Larnaka-Hollanda: 12 bin 273 TL- 16 bin 260 TL

Ayşe GÜLER

Uçak bileti fiyatları, katlandıkça katlandı, vatandaşlar yurt dışı seyahatlerini iki kez düşünür noktaya geldi.

Ercan Havaalanı’nda Kurban Bayramı haftası nedeniyle 471 uçak seferi düzenlenecek olsa da fahiş fiyatlar cep yaktı.

26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlar Türkiye seyahati için en az 5 bin 670 TL ödeyecek.

Örneğin; İstanbul’a gidecek bir kişi gidiş-dönüş uçak bileti için 5 bin 670 TL ile 9 bin TL arasında fiyat aralığı ile karşı karşıya kalacak.

En çok tercih edilen noktalardan biri olan Antalya’ya uçmak için ise en az 9 bin 706 TL, en çok 14 bin 925 TL ödenecek.

Bayram tatilinde aile ziyareti veya tatil için Adana’ya seyahat etmek isteyen kişinin cebinden en az 6 bin 602 TL, en çok 11 bin 683 TL çıkacak.

Döviz kurlarındaki artışa rağmen, yurt dışı seyahatlerinde ‘kuzey-güney’ farkı kendini bir kez daha hissettirecek.

Örneğin, Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı şekilde uçacak biri yalnızca uçak biletine 13 bin 56 TL ile 17 bin 805 TL ödeyecek. Bu rakam Larnaka’dan, üstelik aktarmasız şekilde 6 bin 594 TL’den başlıyor.

Aktarmalı şekilde Ercan’dan Hollanda’ya gitmek isteyen bir yurttaş ise 15 bin 697 TL ile 20 bin 70 TL arasında ücret ödemek zorunda kalacak.

Larnaka Havaalanı’nda aynı nokta için fiyat aralığı 12 bin 273 TL- 16 bin 260 TL arasında…

Ercan-İstanbul: En ‘ucuzu’ 5670 TL…

Bayramda İstanbul’da olmak isteyen bir yurttaşın gidiş-dönüş uçak bileti için ödeyeceği ücret 5 bin 670 TL’den başlıyor.

Bu rakam, uçak şirketi ve saatine göre değişkenlik gösteriyor, 9 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Antalya’ya uçmak için en az 9 bin TL…

Antalya’ya uçmak İstanbul’a kıyasla çok daha pahalı…

26 Temmuz’da Antalya’ya gitmek isteyen bir kişinin yalnızca uçak biletine en az 9 bin 706 TL ödemesi gerekiyor. Bu rakam, 14 bin 925 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Adana: 6 bin 602 TL-11 bin 683 TL

Bayram tatilinde aile ziyareti veya tatil için Adana’ya seyahat etmek isteyen kişinin cebinden en az 6 bin 602 TL çıkacak.

Ercan’dan Adana’ya uçmak isteyenlerin en fazla ödeyeceği rakam ise 11 bin 683 TL.

Ercan-Londra: 13 bin TL, Larnaka-Londra: 6 bin 500 TL

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki ciddi değer kaybı sürse de Bayram tatilinde Türkiye dışında yurt dışına gitmek isteyen yurttaşların uçak bileti için ödeyeceği ücretler dudak uçuklatıyor.

Örneğin; aktarmalı şekilde Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya gidecek bir yurttaş, uçak bileti için 13 bin 56 TL- 17 bin 805 TL arasında ücret ödeyecek.

Hollanda’ya gidecek bir yurttaş ise uçak bileti için 15 bin 697 TL, en çok 20 bin 70 TL ödemek zorunda kalacak.

Hollanda’ya Larnaka üzerinden gitmek isteyen bir kişinin uçak biletine ödeyeceği ücret ise 12 bin 273 TL’den başlıyor. Döviz cinsinden olmasına rağmen, arada 3 bin TL’lik fark olması dikkat çekiyor.

Aynı şekilde Larnaka’dan Londra’ya aktarmasız şekilde seyahat edecek kişinin cebinden çıkacak en düşük ücret ise 6 bin 594 TL. Bu rakam 21 bin TL’ye kadar yükselebiliyor.