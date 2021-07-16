Uçaner: Böyle devam ederse, hastane dolar

COVID-19 teşhisi ile tedavi gören Lefkoşa Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, aşılamanın önemine dikkat çekti, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Uçaner, tedavisinde 48 saati geride bıraktığını, ‘çift aşılı’ olması, sigara içmemesi, ek hastalığı bulunmaması, beslenme ve spor alışkanlığının olması nedeniyle tedavisinin tamamen semptomsuz diyebileceği şekilde rahat devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören hastalara yönelik de bilgi paylaşarak, yoğun bakımda biri 79 yaşında ve entübe olmak üzere 50 ile 51 yaşlarında 3 hasta olduğunu belirtti, her gün 100’ün üzerinde COVID hasta olduğu bilgisini paylaştı.

“Herkes yoruldu, 3 kişilik iş yapıyor” diyerek sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Uçaner, izinler ve raporların bu dönemde askıda olduğunu kaydetti.

Uçaner, hastanede olamasa da telefonla elinde geldiği kadar mesai arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Hasta ve vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Uçaner, “Gelen mesajlar, gelen telefonlar herkesin hala daha umursamadığı bir tavır içinde olması. Bu şekil devam edersek kısa zaman sonra hastane dolar” uyarısında bulundu.

Uçaner, ‘aşı olmanın’ önemine de değinerek, “Aşı olmak hastalığı daha hafif atlatmanıza olanak sağlar. Hastanede tedavi gören aşılı hastalarımız, aşısız olsalardı belki de yoğun bakımda, belki de çok daha uzun süre serviste tedaviye maruz kalacaklardı” dedi.

Vatandaşlara “Önümüz kış, bir an önce aşı konusunda adım atıp aşılarınızı tamamlayınız” çağrısında bulunan Uçaner, bu konuda Pazartesi günü yeni bir uygulama başlayacağını, belli kriterler olacağını aktardı.

Uçaner’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Günaydın... 48 saati tamamladık. Süreçle ilgili birkaç detay paylaşmak isterim. Çarşamba test sonucu sonrası hemen tedavime başlandı. O gün halsizlik, hafif eklem ağrıları, sürekli ve zorlayan bir baş ağrısı ile günü tamamladım, gece ciddi bir ateş ve terleme, bol sıvı alımı ile bunu tolere edip ek bir tedaviye ihtiyaç olmadı. Dün sabahtan bu sabaha kadar ateş olmadı, halsizlik minimal, hatta yokmuş gibi, sadece geçmeyen bir baş ağrısı ve buna ek olarak geçmeyen ve ciddi rahatsızlık veren diş eti ağrısı ile günü tamamladım. Öksürük yok. Burun tıkanıklığı hafif. Koku ve tat alma hemen hemen yok. Bu sabah hafif devam eden bir baş ağrısı , minimal bir burun tıkanıklığı. Genel olarak kendimi çok iyi hissediyordum. 48 saati tamamladık. Bugün ve yarın da böyle giderse tamamen semptomsuz deyebileceğim şekilde süreç devam edecek . Bunun böyle olması doktor arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda her zaman ilk söylenen "ÇİFT AŞILI"olman Sigara içmemen Ek hastalığının olmaması. Spor ,beslenme vs ... İyiyim, allah'a şükür iyiyim. İyi olmadığım nokta vaka sayıları. Şu an hastanede yatan hasta sayımız 66 oldu. Yoğun bakımda 50 ,51 ve 79 (entube) olan 3 hastamız var. Her gün ADH nde 100 üzeri ( dün 136 ) muayeneye gelen covid19 hastaları var Herkes yoruldu. Herkes 3 kişilik iş yapıyor. İzinler,raporlar bu dönemde askıda. Orda olamasam bile telefonda elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hasta sayıları artıyor Vaka sayıları artıyor Gelen mesajlar, gelen telefonlar herkesin hala daha umursamadığı bir tavır içinde olması. Bu şekil devam edersek kısa zaman sonra hastane dolar. Sonrası ise .... Aşı konusu... Dün bir paylaşım yaptım, hastanede tedavi gören hastalar arasında aşılı hastalar var diye , yoğun bakımda yatan hastaların aşı durumlarını aktardım. Günlük yaptığımız istatistik var bizim,, yatan hastalar, hastanede kalış süreleri, hastalığın seyri, tedaviye verilen cevap, Vs vs.. Aşılı olan hastalar bu kriterlerde çok daha öndeler. Süreci daha iyi atlatıyorlar. Tedaviye daha hızlı cevap veriyorlar. Dün yine spekülatif paylaşımlar,yorumlar yapıldı. Neden aşı yaparık o zaman? Hastaneye yatanlardan mademki aşılılar var vs vs gibi yorumlar. Birçok şeyi anlamamakta gerçekten diretiyoruz. Tekrarlıyorum: Aşı olmak hastalığı daha hafif atlatmanıza olanak sağlar. Hastanede tedavi gören aşılı hastalarımız , aşısız olsalardı belki de yoğun bakımda, belki de çok daha uzun süre serviste tedaviye maruz kalacaklardı. Önümüz kış , bir an önce aşı konusunda adım atıp aşılarınızı tamamlayınız. Pazartesi günü yeni bir uygulama başlayacak. Belli kriteler olacak. Detayları hepbirlikte öğreneceğiz. Arayan ,soran herkese çok teşekkür ederim."