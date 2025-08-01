Üç zanlı suçüstü yakalandı, evden cephanelik çıktı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis operasyonunda, biri ağaç dibine saklanmış tabanca ve mermileri almaya geldiği sırada, ikisi ise evlerinde gizlenmiş çok sayıda mühimmatla birlikte suçüstü yakalanan üç zanlı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlılar mahkeme kararıyla 3 gün tutuklu kalacak.

Polis, 31 Temmuz akşamı Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda H.Ç.’nin bir ağacın köküne bıraktığı 1 adet 9 mm tabanca ve içi dolu şarjörü S.A. ve M.S.A.’nın almaya geldiği sırada suçüstü yapıldığını ve üç zanlının da gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise mutfakta gizlenmiş bir tabanca, iki ayrı kalibrede toplam 384 adet mermi ele geçirildi. Polis, silah ve mühimmatın emare olarak alındığını, balistik incelemelerin başlatıldığını belirtti.

H.Ç.’nin gönüllü ifadesinde suçu kabul ettiğini söyleyen polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvurulacağını kaydetti. Zanlıların telefonlarında da inceleme yapılacağı bildirildi.

Polis, olayın “ağır ceza mahkemesi kapsamına giren ve toplumda infial yaratan ciddi bir suç” olduğunu vurgularken, soruşturmanın çok yeni başladığını ifade etti.

Mahkemede dinlenen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.