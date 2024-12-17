Üç Rum aile Lefkoşa ara bölgedeki evlerine yerleşmek istiyor…

Üç Kıbrıslı Rum ailenin ara bölgede, Büyük Kaymaklı’daki “Kantara Sokak”ta bulunan evlerine yeniden yerleşmek istediği ve Kıbrıs yönetiminin, özellikle de Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluk almaktan kaçınmasından ve bürokrasiden şikayetçi olduğu bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Yeşilköy kökenli Fotis Fotiu isimli Rum, eşinin ailesinden kalma ve 1974’ten bu yana boş bulunan Haspolat barikatı yakınındaki Büyük Kaymaklı Kantara Sokak’taki eve yerleşmek için uzun yıllardır mücadele ediyor.