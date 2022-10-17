UBP’nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayı, Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu oldu.

Adaylarının Gardiyanoğlu olacağını, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Gardiyanoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaşan Hasipoğlu, gönderisinde “Yolun açık olsun değerli vekilim. #Lefkoşa Kazanacak” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu’nun adaylığına ilişkin resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.