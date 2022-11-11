“UBP’lilerden UBP’ye karşı güç birliği: Namsoy yeniden aday
UBP, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde bölündü, “UBP’liler, partiye karşı güç birliği” kararı aldı. Eski belediye başkanı Fuat Namsoy, yeniden aday olduğunu duyurdu.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde bölündü, “UBP’liler, partiye karşı güç birliği” kararı aldı.
Eski belediye başkanı Fuat Namsoy, yeniden aday olduğunu duyurdu.
Namsoy, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve bağımsız aday İbrahim Erbildim “güç birliği” kararı aldıklarını duyurdu,12 Kasım Cumartesi saat 10.00'da Alsancak Merit Diamond Hotel Kantara toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.
UBP yönetimi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde Fırat Ataser’i destekleme kararı aldığını açıklamıştı.
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Etiketler : fırat ataser, fuat namsoy