UBP’li vekiller de ‘hükümet krizi’ne tepkili: ‘Zaman kaybı’

Bir önceki Hükümet’in istifası, aynı Hükümet’in ‘bir farkla yeniden kurulması’ toplumun genelinde olduğu gibi, bazı UBP’li vekillerde de rahatsızlık yarattı… Yaşananları ‘zaman kaybı, kaos, hatta yorumlanmaya bile değmez’ bulan UBP’li vekiller, sistemin sorgulanması gerekliliğini işaret etti.

Fehime ALASYA

Bir önceki Hükümet’in istifası, aynı Hükümet’in ‘bir farkla yeniden kurulması’ toplumun genelinde olduğu gibi, bazı UBP’li vekillerde de rahatsızlık yarattı… Yaşananları ‘zaman kaybı, kaos, hatta yorumlanmaya bile değmez’ bulan UBP’li vekiller, ‘sistemin’ sorgulanması gerekliliğini işaret etti.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı UBP Milletvekilleri sert bir dille Kabine’de tek bir bakan değişimi için yapılan hükümet istifasını ‘zaman kaybı’ olarak değerlendirirken, bazıları ise ülkenin kaos ortamına sürüklendiğine işaret etti.

UBP Milletvekillerinden Yasemi Öztürk “Dere geçerken at değiştirilmez” diyerek ülkenin günlerden geçtiği bu ekonomik krizde hükümetin istifası ve yeniden aynı oluşumla kurulmasını eleştirdi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, çok net ve kısa bir ifade ile bu durumu “Yorum yapmaya değer dahi bulmuyorum” diyerek açıklama yapmaktan kaçınırdı.

Resmiye Eroğlu Canaltay ise, tüm bunların parti içi meseleler olduğunu savunarak, “Umarım bu süreçten sonra daha tedbirli oluruz” yorumu yaptı.

En ufak bir olumsuzlukta ülkenin kaosa sürüklendiğini belirten UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ise “Parlamenter sistem artık sorgulanmalı” ifadesini kullandı.

UBP’Lİ VEKİLLER NE SÖYLEDİ?

Yasemi Öztürk:

“Dere geçerken at değiştirilmez, bir an önce icraata başlamamız gerek”

Ülkede yaşanan sıkıntılara karşın kabinedeki bir isim değişikliği için hükümetin bozulmasını doğru bulmayan UBP Milletvekillerinden Yasemin Öztürk, “Dere geçerken at değiştirilmez, bir an önce ülkedeki sıkıntıları çözmek adına icraata başlamamız gerek. Süreç boşuna uzadı” dedi.

“Ülkede bu kadar sıkıntı varken kabine değişikliği olmamalıydı” diyen Öztürk, hükümetin istifasının insanlarda güvensizlik yarattığına dikkat çekti.

Öztürk, “Şu anda herkes, devletten sıkıntılarına çözüm bekliyor, süreç boşu boşuna uzadı. Bir an önce icraata geçilmeli.” yorumunu yaptı.

UBP Milletvekillerinden Resmiye Eroğlu Canaltay:

“Bunlar parti içi meseleler, umarım bu süreçten sonra daha tedbirli oluruz”

Konunun partinin iç meselesi olduğunu ifade eden UBP Milletvekillerinden Resmiye Canaltay, düşüncelerini parti içerisindeki yetkili organlarda dile getirdiğini belirtti.

Canaltay, “Umarım bu süreçten sonra daha tedbirli oluruz ve ülkenin içinden geçen bu sıkıntılı, zor günlerdeki dönem için daha temkinli davranarak, çözüm odaklı, önlemler alarak ilerleriz” dedi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra:

“ Yorum yapmaya dahi değer bulmuyorum”

Hükümetteki Kabine Değişimini sorduğumuz UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ise kısa fakat içinde birçok anlam barındıran bir yorumda bulunabileceğini dile getirerek, “Yorum yapmaya dahi değer bulmuyorum” dedi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sosyal medya hesabından dün gün içinde yaptığı paylaşımda ise "Aldatılan tertemiz yürekler, dalga geçilen asil insanlar ve sömürülen duygular… Faturasız kalamaz ki, Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" ifadelerini kullanmıştı.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak:

“En ufak bir olumsuzlukta ülke kaosa sürükleniyor, parlamenter sistem artık sorgulanmalı”

Kabinede yapılan değişikliğin Başbakan’ın inisiyatifinde olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini kaydeden UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, yorum yapmanın doğru olmadığını savundu.

Yeşilırmak, “Bu ülkede artık parlamenter sistem sorgulanmalı, en ufak bir olumsuzlukta ülke kaosa sürükleniyor. Farklı yönetim modelleri artık düşünülmeli” dedi.

Uzun yıllardır bu görüşü savunduğunu dile getiren Yeşilırmak, “Küçük ülkelerde parlamenter sistem dışına çıkılmalı. Son yaşanan gelişmeler de bize bunu göstermiş oldu” yorumunu yaptı.