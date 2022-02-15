UBP’den HP’ye ret: UBP-DP-YDP en güçlü seçenek

Ayşe GÜLER

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevinin almasının üzerinden bir hafta geçti.

UBP’nin 4 siyasi parti ile geçtiğimiz hafta peş peşe gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından gözler ikinci resmi temasların ne zaman ve hangi partilerle başlayacağına çevrildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümet programı taslağına ilişkin görüşlerini yazılı olarak UBP’ye iletti.

Halkın Partisi’nin 27 vekille oluşacak ikili hükümet teklifine ise UBP’den onay çıkmadı.

Kamuoyunda farklı hükümet modelleri konuşulurken, Anayasaya göre 15 günlük süreçte de son haftaya girildi.

Sucuoğlu’nun hükümeti kurma görevi 22 Şubat’ta sona erecek, bu tarihe kadar koalisyon şekillenmezse görevi devretmek durumunda kalacak.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 2-3 gün içerisinde sürecin şekillenmesini beklediklerini dile getirerek, “Yapamazsak, devrederiz. CTP devralır” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “UBP-HP Hükümetini kurma önerisi yaptık ama olmadı” açıklamalarına karşılık ise Sucuoğlu, ‘27 sayısına olumlu yaklaşmadığımı biliyor. 4-5 defa görüştük. En az 5 yıllık hükümet istiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, parti temel ilkeleri ve seçim sürecindeki vizyon çerçevesinde hazırlanan yazılı metnin UBP’ye iletildiğini belirtti, gelecek cevaba göre hükümet kurma sürecinin şekilleneceğini dile getirdi.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “UBP-HP Hükümeti’nde varız dedik, isterlerse görüşebileceğimizi söyledik” şeklinde konuştu, bu öneri sonrasında UBP ile birkaç gayrı resmi yaptıkları ancak herhangi bir resmi temasta bulunmadıkları kaydetti.

Özersay, UBP’nin DP ve YDP ile 3’lü hükümet kurma yoluna gittiğini dile getirdi.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı ise UBP’nin birinci alternatifinin CTP ile koalisyon kurmak olduğunu savundu, söz konusu seçeneğin olmaması halinde HP ile hükümet kurmayı görüşeceklerini, her iki alternatifin olmaması halinde içerisinde YDP’nin de olacağı hükümet modelini değerlendirileceğini kaydetti.

YENİDÜZEN, siyasi parti temsilcileriyle görüştü, hükümeti kurma sürecini değerlendirdi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu:

“Yapamazsak, devrederiz”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 2-3 gün içerisinde sürecin şekillenmesini beklediklerini dile getirerek, “Yapamazsak, devrederiz. CTP devralır” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “UBP-HP Hükümetini kurma önerisi yaptık ama olmadı” açıklamalarına karşılık ise Sucuoğlu, ‘27 sayısına olumlu yaklaşmadığımı biliyor. 4-5 defa görüştük. En az 5 yıllık hükümet istiyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Sucuoğlu, “Aynı sıkıntılara şahit olmuş biri olarak, her Pazartesi ne halkı ne parlamentoyu benzer sorunları yaşatmak istemedik” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“UBP’den gelecek cevaba göre süreç şekillenecek”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, parti temel ilkeleri ve seçim sürecindeki vizyon çerçevesinde hazırlanan yazılı metnin dün UBP’ye iletildiğini belirtti.

Sorakın, UBP’den gelecek cevaba göre hükümet kurma sürecinin şekilleneceğini dile getirdi.

“Cuma günü yaptığımız görüşmede yazılı metin sunulmuştu. MYK ile değerlendirme yaptık, yazılı metin hazırladık, sunduk” diyen Sorakın, “Oradan gelecek cevaba göre de süreç şekillenecek.

Birkaç güne belli olur” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay:

“UBP-HP Hükümeti’nde varız dedik, herhangi bir temasta bulunmadılar”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “UBP-HP Hükümeti’nde varız dedik, isterlerse görüşebileceğimizi söyledik” şeklinde konuştu, bu öneri sonrasında UBP ile birkaç gayrı resmi yaptıkları ancak herhangi bir resmi temasta bulunmadıkları kaydetti.

Özersay, UBP’nin DP ve YDP ile 3’lü hükümet kurma yoluna gittiğini dile getirdi.

Hükümet kurma kapsamında birden fazla seçenek olduğundan bahseden Özersay, ülkenin son 1 yıldır UBP, DP ve YDP’nin yer aldığı 3’lü koalisyonla yönetilmeye çalışıldığını, durumun ortada olduğunu belirtti.

Özersay, 27 vekil ile daha önce hükümet modelinin denendiğini, Meclis çalışmalarının aksamadığını da değindi, UBP kendi içinden kaynaklanan güvensizliği 3’üncü partiyi dahil ederek, gidermeye çalışıyorsa memleket açısından fayda sağlamıyor” şeklinde konuştu.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı:

“UBP’nin ilk alternatifi CTP ile hükümet kurmak”

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, UBP’nin birinci alternatifinin CTP ile koalisyon kurmak olduğunu savundu, söz konusu seçeneğin olmaması halinde HP ile hükümet kurmayı görüşeceklerini dile getirdi.

Arıklı, her iki alternatifin olmaması halinde içerisinde YDP’nin de olacağı hükümet modelinin değerlendirileceğini kaydetti.

“Top, UBP’nin ayağında. Neticelendirmeyi bekliyor” diyen Arıklı, en geç bugüne hükümet modelinin şekilleneceğini söyledi.

Arıklı, UBP’nin hazırladığı hükümet programı taslağında yerel seçimden, reformlara birçok konu başlığı bulunduğunu, görüşlerinin de bu çalışmayla örtüştüğünü belirtti.

“Arkadaşlarımız, hafta sonu hükümet programı taslağı üzerinde çalıştılar. Birkaç noktada eklemelerimiz olacak” diyen Arıklı, “En önemlisi yerel seçimlerle ilgili belediye sayısını azaltmaya gidilmesi gündemde. Gerekirse 12-13’e düşürülüp, daha sonra teşkilat şemasını oluşturulmasını istiyorlar. Seçim ertelenmesine gerek yok. Belediye sayısının düşürlüp, seçimi ertelemeden bu işler yapılabilir” şeklinde konuştu.

ANAYASA NE DİYOR?

‘EN GEÇ 15 GÜNDE TAMAMLA YA DA GÖREVİ GERİ VER’

Anayasa’nın 106’ncı maddesi Bakanlar Kurulunun Oluşumu’nu düzenliyor.

İlgili maddeye göre; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verir.

Bakanlar Kurulunu kurma görevi alan her milletvekili, bu görevini en geç on beş gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlüdür.

Sucuoğlu: “Kıbrıs konusunda CTP’nin tutumları var. Bana göre sıkıntı orada”

Sorakın: UBP’ye yazılı yanıt verdik

Erhürman: “Kendi vizyonumuzdan vazgeçmememiz beklenemez”