Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sucuoğlu: CTP'nin önerilerine yazılı yanıt vereceğiz. Eğer olumlu durum oluşmazsa diğer alternatifleri hemen yürürlüğe koyacağız

Sucuoglu: Şu anda görünen UBP-DP-YDP ile bir koalisyondur. Çarsamba MYK ve PM sonrasında hükümeti açıklar, Perşembe veya Cuma Cumhurbaşkanına sunarız.

UBP’li lider Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda CTP’nin tutumları var. Bana göre sıkıntı orada... Belki bu konuda çok daha katkı sağlayabilecek arkadaşlarla görüşüp, görüşlerimizi kendilerine ileteceğiz” diye konuştu

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, iki hükümet modelinin üstünde durduklarına da dikkat çekerek, CTP ile olmaması halinde, UBP-DP-YDP hükümet modelinin gündeme geleceğini ifade etti ve “İki partili yoktur, ikinci alternatif olarak görünen 29’dur” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, net tablonun Çarşamba günü Parti Meclisi toplantısının ardından ortaya çıkacağını söyledi.