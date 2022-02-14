Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürmen BRT ekranlarında yayınlanan '18. Saat' adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, CTP’nin UBP ile görüştükten sonra değerlendirmelerde bulunarak, seçim manifestolarına 7 sayfalık bir metin ekleyerek UBP’ye yazılı olarak bugün ilettiklerini söyledi.

Gönderilen metnin CTP’nin vizyonu yansıttığını ve CTP’nin ancak bu vizyon çerçevesinde hükümette olabileceğini UBP’ye ilettiklerini ifade eden Erhürman, “Kendi vizyonumuzdan vazgeçmememiz beklenemez” dedi.

Hükümeti kurma görevi UBP’de olduğu için bunu onların değerlendireceğini ve daha fazla görüşme yapmaya zemin oluşursa, o zaman UBP ile yeniden görüşeceklerini ifade eden Erhürman, 42 milletvekilinin istikrarı belirlemeyeceğini, istikrarlı bir hükümetin ancak ilke ve görüşler üzerinde uzlaşılması, güven ortamının oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

UBP’ye samimiyetle hangi koşullarda hükümette olabileceklerini bildirdiklerine dikkat çeken Erhürman, hiçbir zaman süreci zehirleyen bir tavır içine girmediklerini sözlerine ekledi.