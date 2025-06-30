Ertuğrul SENOVA

Meclisin tatile girmeden önceki son oturumunda, koalisyonun büyük ortağı UBP'de "Polis Yasası" krizi patlak verdi, bazı vekiller nisab desteğini çekti, oturuma ara verildi.

Söz konusu yasanın oylaması öncesi yoklama yapan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yeter sayıya ulaşamadı, oturuma "15 dakika" ara verdi.

Yarım saati aşan 'arada' Meclis içerisinde Başbakan Ünal Üstel tarafından 'ikna odaları' kurulduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre, yasaya karşı çıkan vekiller, nisaba ve oylamaya destek vermeleri adına ikna edilmeye çalışılıyor.

Nisaba destek vermeyen vekillerin, polis teşkilatının bizzat Ünal Üstel tarafından "kendi çıkarları doğrultusunda" kurgulanmaya çalışıldığını savunarak, yasaya karşı çıkıyor.

Polis Genel Müdürü’nün 30 Haziran’da emekliye ayrılması bekleniyor. Bu kapsamda, teşkilatın üst mertebesinde bazı terfiler yaşanması gerekiyor.

Teşkilatta, terfilere uygun isimler bulunmasına karşın bizzat Ünal Üstel'in, yeni bir "havuz" yaratıp, farklı isimleri terfiye uygun şartlara ulaştırmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Yasa tasarısı ile birlikte, halen yalnızca iki kişinin taşıdığı “Müdür Yardımcılığına atanabilir” yeterliliği 6 kişiye çıkarılacak.

Bu değişiklik, yalnızca belirli kişilerin önünü açmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine yol açtı.

Tasarıda, mevcut hizmet kurallarına bakılmaksızın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir geçici madde yer alıyor. Böylece, belirlenen şartları sağlayan yeni isimlerin atanmasının önü açılacak.