UBP’de Meclis Başkanı sancısı

Ebru OSMAN – Yasmin SALAHİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Pazartesi günü Başkanlık Divanı seçimleri gündemiyle toplanacak.

Meclis başkanlığı için, hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nden iki ismin; mevcut başkan Zorlu Töre ile eski UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun aday olduğu öğrenildi.

Öte yandan Meclis Başkan Yardımcısı görevine getirilecek isim de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden seçilecek. CTP’den, aday olan isimle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak parti içi kaynaklar, aday ismin Pazartesi günü toplanacak Meclis Grubu toplantısında belirleneceğini söyledi.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre başkanlık seçimi, kapalı zarf usulü oylama ile yapılacak.

Bu kapsamda UBP’den iki adayın yarışması bekleniyor. Ancak resmi karar, UBP Meclis Grubu’nun Pazartesi günü yapacağı toplantıda netleşecek.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, aday sayısının birden fazla olduğunu doğruladı ancak henüz adayların isimlerinin belli olmadığını, bu soruların cevaplarını grup toplantısı yaptıktan sonra belirleyeceklerini söyledi.

Kulislerde, UBP Kurultayı öncesinde başkanlığa aday olacağı konuşulan Faiz Sucuoğlu’nun, “Ünal Üstel’i desteklemesi karşılığında, Meclis Başkanı olarak seçilmesinin önünün açılacağı, bu kapsamda kurultay sürecinde Üstel’i destekleyip, Meclis başkanlığını garantilediği” ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanlığına aday olacağını ve adaylığını başkanlığa bildirdiğini belirtti, “Milletvekili arkadaşlarım uygun görürse, bu görevi yapmak isterim. Ben parti ve devlette çok önemli görevlerde bulundum.” İfadelerini kullandı.

Ancak mevcut Meclis Başkanı Zorlu Töre, “Meclis içinde bir istikrarın sağlanması için, kendisinin seçilmesi gerektiğini” savunuyor…

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Töre, Benim ulusal bir mücadelem var, bu mücadelem devam edecek, bugüne kadar milli dava karşısında duran her harekete direkt olarak tepki koydum.” diyerek bilgi birikimi ve deneyimiyle Meclis'te de istikrar isteniyorsa bu göreve yeniden talip olduğunu belirtti.

Son Meclis Başkanı seçiminde Zorlu Töre, 5 denemenin ardından Meclis Başkanı olarak seçilebilmişti.

Parti içindeki tartışmalar ve pazarlıklar nedeniyle Töre, doğrudan seçilmemiş; tek aday olması nedeniyle Meclis İç Tüzüğü’nün 5 denemenin ardından nihai sonuca varması sonucu başkanlığa seçilmişti.