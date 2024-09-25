UBP’de hareketli saatler birçok PM adayı sonuca itiraz ediyor

Ulusal Birlik Partisi’nin 23’üncü Olağan Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlüklerin yarattığı kaos ortamı partide sancı yaratmaya devam ediyor.

Partinin Güzelyurt İlçe binasında hareketli dakikaların yaşandığı, birçok parti meclisi adayının oylamaya ve çıkan sonuçlara tepki gösterdiği öğrenildi.

Kurultayda divan başkanı olan Mahmut Özçınar ile divan üyesi Emrah Yeşilırmak’ın bir takım oy pusulası ile binaya kapandığı ve oyları incelediği ifade edildi.

Birçok parti meclisi adayının sonuca itiraz ettiği kaydedilirken konuyu yargıya taşıyacakları belirtildi.