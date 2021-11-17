UBP’de görevden alma ve atamalara devam

UBP-DP Hükümeti’nin üst kademe görevden alma ve atamaları hız kesmedi.

17 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yer alan 3’lü kararnameye göre Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bekir Elsiz oldu. Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Batu Beyit ise görevlen alındı.

Öte yandan Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Özden Fidaner görevinden alındı.