UBP – YDP – DP Hükümeti’nden skandal karar
UBP – YDP – DP Hükümeti, skandal bir karara daha imza attı.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, skandal bir karara daha imza attı.
Meclis Başkanı seçiminde kullanılan 3 geçersiz oy pusulasını ‘geçerli’ sayan hükümet, Ziya Öztürkler’i “26 kabul” oy ile Meclis Başkanı seçti, kararı Resmi Gazete’de yayımladı.
Anımsanacağı üzere Cuma günü gerçekleşen seçimde 4 tur sal çoğunluğu elde edemeyen Öztürkler, 5’inci turda 23 kabul, 23 ret ve 3 geçersiz oy almıştı.
Geçersiz oylar, CTP Milletvekilleri tarafından fotoğraflanarak kamuoyunun gündemine getirilmişti.
3 oyda, fazladan mühür vurulduğu ve kutunun dışına çıkıldığı gözlemlenmişti.
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Etiketler : meclis, Ziya Öztürkler