UBP, seçim manifestosunu paylaştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), “Tek Başına İktidar Yolunda Seçim 2022 Manifesto Çalışıtayı” adıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, adaylara manifestonun detayları başlıklar halinde anlatılırken, uzmanların görüşleri paylaşıldı.

UBP’den yapılan açıklamada, 23 Ocak seçim manifestosu, Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adayları, ilçe başkanları, parti meclisi üyeleri ve çeşitli başlıklarda uzmanların hazır bulunduğu geniş katılımlı çalıştay ile masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, içinden geçilen süreç dikkate alınarak, ekonomi ve mali konulara ağırlık verildiği belirtilen manifestonun tüm detaylarının, görüşler alındıktan sonra, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı da belirtildi.

Açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının basına açık olan bölümünde, katılımcılara hitap etti.

Başbakan Sucuoğlu, siyasi istikrar ve özellikle ekonomik istikrar için KKTC'nin artık tek partili bir hükümete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu da ancak UBP'nin tek başına iktidar olmasıyla mümkündür” dedi.

Ziyaret edilen tüm bölgelerde halkın büyük ilgisiyle ile karşılaştıklarını kaydeden Sucuoğlu, “İktidar bizim işimiz, iktidar UBP’nin işidir” dedi.