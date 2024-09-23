UBP PM’de görev yapacak 70 kişilik liste açıklandı

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı.

6 ilçede, Parti Meclisi, Kadın Kotası ve Genç Kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne Kadın Kotası ve İskele Gençlik Kotası için seçim yapılmadı.

Buna göre, 6 ilçede en fazla oyu 4 bin 865’le İskele Parti Meclisi listesinden İsmail Demirci; ikinci en fazla oyu 4 bin 345’le Gazimağusa PM’den Ziya Kasım; üçüncü en fazla oyu da 4 bin 196’la Lefke PM’den Ömür Ekendal aldı.

48 saat itiraz

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek.

UBP’nin PM üyelerinin belirlenmesi için Atatürk Spor Salonu’nda dün akşamüzeri başlayan oy sayımı bu sabah saatlerinde tamamlanmış, Mahmut Özçınar başkanlığındaki divan da bu sabah saat 06.00 sıralarında oturumu kapatmıştı.

UBP’nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı’nda 21 bin civarındaki üyeden 10 bin 134’ü, kurulan 13 sandıkta oy kullanmıştı.

Halen UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini de sürdüren Ünal Üstel’in Lefkoşa milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda, Üstel 6 bin 555, Taçoy 3 bin 284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oy ise geçersiz sayılmıştı.

23’üncü Olağan Kurultay'da oyların yüzde 65,8’ini almayı başaran 69 yaşındaki Üstel, üç yıl daha UBP Genel Başkanlığı’nı yürütecek. 70 kişilik PM içinse 122 aday yarışmıştı.

UBP Kurultayı’nda yüksek disiplin kuruluna İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasipoğlu; merkez denetleme kuruluna ise Mehmet Ağa ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçilmişti.