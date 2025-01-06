Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin “hükümetten çekilelim” ısrarının perde gerisini şu sözlerle özetledi: “UBP örgüt başkanı vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum.” Arıklı’nın sözlerine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Koalisyon ortakları sorunlarını çözerlerse nasıl çözeceklerini öğreniyoruz böylece! UBP Örgüt Başkanı da, Sn. Arıklı da, hatta YDP örgüt başkanları da vatandaş yaparsa sorun çözülecek” dedi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tabanım beni sorguluyor. UBP örgüt başkanı vatandaş yapıyor, ben yapamıyorum. Tabanım da benden hesap soruyor" diyor Sn. Arıklı. BRT'de, sevgili Levent Kutay'ın programında söylüyor. Koalisyon ortakları sorunlarını çözerlerse nasıl çözeceklerini öğreniyoruz böylece! UBP Örgüt Başkanı da, Sn. Arıklı da, hatta YDP örgüt başkanları da vatandaş yaparsa sorun çözülecek! 2027'ye kadar da hükumette kalmak istiyormuş bu zihniyet. Hangi görüşten olursa olsun her yurttaşın 2025'teki temel görevinin bu "hükumet"ten, bu zihniyetten kurtulmak için elinden geleni yapmak olduğunu anlamak için başka bir şey bilmeye gerek var mı?